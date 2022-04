Festival Chéri Chatel-Chéhéry Chatel-Chéhéry Catégorie d’évènement: Chatel-Chéhéry

Abbaye Chatel-Chéhéry Ardennes Chatel-Chéhéry Le 6 août 2022 de 11h à 02hPour cette deuxième édition, le Festival Chéri vous invite à découvrir l’Abbaye de Chatel Chéhéry à travers différents parcours artistiques.Laissez-vous guider lors de ces flâneries artistiques pour découvrir différentes formes de spectacles.À la fin de la journée, assistez à une représentation de la pièce de Shakespeare, Le Songe d’une nuit d’été dans les jardins du château. Le dernier acte et le festival se termineront en beauté avec un spectacle son & lumière ainsi qu’un bal.org. Abbaye de Châtel-Chéhéry http://www.billetweb.fr/festival-cheri Abbaye Chatel-Chéhéry

