Festival « Chercheurs·Chercheuses » Le Dôme Caen, samedi 17 février 2024.

Festival « Chercheurs·Chercheuses » Le Dôme Caen Calvados

Avis à tou·te·s les curieuses et curieux ! « Chercheurs·Chercheuses », le festival des jeunes chercheurs et chercheuses de Normandie, revient pour une 5ème édition le samedi 17 février 2024. Glissez-vous dans la tête d’un·e scientifique et résolvez toutes les énigmes pour découvrir les secrets de la recherche !

Que font les chercheur·se·s dans leur laboratoire ? Qu’y cherchent-elles·ils et que trouvent-elles·ils ? Philosophie, biologie, sociologie, santé, … dans quels domaines peut-on chercher ? Et, cherche-t-on toujours de la même façon ?

Organisé par Le Dôme et Normandie Doc’, « Chercheurs·Chercheuses » revient pour une 5ème édition avec un programme complet d’ateliers-découverte et de mini-conférences animées par les jeunes chercheurs et chercheuses des universités normandes. Venez y découvrir l’actualité, les coulisses et les métiers de la recherche « made in Normandie » !

Le Dôme Esplanade Stéphane Hessel

Caen 14000 Calvados Normandie programmation@ledome.info

2024-02-17 14:00:00

2024-02-17 18:00:00

fin : 2024-02-17 18:00:00



