L’ARTISTE HEROS DU QUOTIDIEN ? Une manifestation organisée par la Cie Alfred Alerte / Association ADJAC avec le soutien du Ministère de la Culture – Direction Régionale des Affaires Culturelles de Bourgogne-Franche-Comté, du Conseil Régional de Bourgogne-Franche-Comté, du Conseil Départemental de la Nièvre, de la Communauté des Communes Tannay Brinon Corbigny et de la Mairie d’Authiou. cie.alfredalerte@yahoo.fr +33 3 86 60 15 56 http://www.festivalcheminsdesarts.com/ 18e EDITION DU FESTIVAL CHEMINS DES ARTS

18e EDITION DU FESTIVAL CHEMINS DES ARTS

29 > 31 JUILLET 2022

L'ARTISTE HEROS DU QUOTIDIEN ? Une manifestation organisée par la Cie Alfred Alerte / Association ADJAC avec le soutien du Ministère de la Culture – Direction Régionale des Affaires Culturelles de Bourgogne-Franche-Comté, du Conseil Régional de Bourgogne-Franche-Comté, du Conseil Départemental de la Nièvre, de la Communauté des Communes Tannay Brinon Corbigny et de la Mairie d'Authiou. La bergerie de soffin Bergerie de Soffin Authiou

