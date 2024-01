Festival Chefs OP en Lumière Espace des Arts Megarama Chalon Conservatoire du Grand Chalon Chalon-sur-Saône, lundi 4 mars 2024.

Festival Chefs OP en Lumière Espace des Arts Megarama Chalon Conservatoire du Grand Chalon Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire

FESTIVAL DE CINEMA

CHEFS OP’ EN LUMIERE 6ème édition

45 films dont 20 avant-premières,

Master-class, expo, conférences, rencontres, débats,

Une quarantaine d’invités LUMIÈRE !

Pendant 7 jours, l’association Chefs op’ en Lumière propose un festival pas comme les autres. Chefs op’ est en effet le seul festival français dédié aux directeurs de la photographie, artisans de l’image et de la lumière sur les grands écrans. Cet événement se veut un mélange des pratiques, des regards, des générations.

Cette 6ème édition devrait permettre de conforter une notoriété grandissante (près de 8500 entrées en 2023). Elle comportera plus de 40 longs métrages dont une vingtaine en avant-première, des conférences, des master-class, un ciné-concert, des débats et une exposition consacrée au réalisateur Robert Guédiguian.

L’Espace des Arts sera le centre du festival, le lieu où l’on peut se rencontrer, discuter qu’on soit cinéphiles, étudiants, lycéens, professionnels du cinéma ou simple curieux. Le Musée Niepce, le Conservatoire du Grand Chalon, le cinéma Mégarama se mettront également au diapason pour une proposition foisonnante autour de ces créateurs de lumière.

Cette année, un jury composé de professionnels (réalisateurs, journalistes et chefs op’) récompensera la meilleure image des 6 films francophones présentés en compétition. Mais les autres pays seront également à l’honneur avec des focus sur le cinéma allemand et espagnol, des films restaurés et de nombreux films provenant de tous les continents.

Les rendez-vous du festival :

• Vernissage de l’exposition consacrée à Robert Guédiguian en présence de Robert Guediguian (partenariat avec le Musée Niepce et le MUCEM). Lundi 4 mars 18h

• La Master Class (avec extraits) de Yves Cape (AFC), directeur de la photographie qui a tourné avec P. Chéreau, Cédric Kahn, Michel Franco, Pascal Bonitzer… Mardi 5 mars 14h

• Master Class (avec extraits) de Jeanne Lapoirie (AFC), l’une des grandes directrices de la photos qui a tourné avec François Ozon, Robin Campillo, Arnaud des Pallières, Valéria Bruni Tedeschi, Catherine Corsini, Paul Verhoeven… Vendredi 8 mars 10h

• La Master class de Florence Miailhe, réalisatrice de La Traversée, qui utilise la technique d’animation de peinture sur verre. Mercredi 6 mars 13h30

• Rencontre avec Sophie Herr de l’agence Cosmic De l’Ambition à la Réalité Le Rôle Clé des Agents de Chefs Op. Mardi 5 mars 16h15

• Des workshop animés par les directeurs de la photographie Comment créer la lumière du jour dans un studio !! 3 sessions le mercredi 6 mars entre 9h et 17h

• De très nombreuses avant-premières avec notamment Foudre, Vampire humaniste, Rivière, Paternel, Quitter la nuit, Mes frères rêvent éveillés, Il pleut dans la maison, Comme un lundi, Hors-saison, La Nouvelle Femme, Border line, Le vieil homme et l’enfant, Sky dome, Dissidente, Les 3 fantastiques, Explanation for everything, Blue Giant, Excursion …..

• La présentation de l’aventure du Nikon Festival Film. Vendredi 8 mars 15h30

• La présentation en avant-première de deux films tournés dans la région Bourgogne Paternel et Rivière

• Un partenariat avec l’école Cinéfabrique, l’école de cinéma qui monte présentation de films en présence des étudiants et des responsables de l’école. Mardi 5 mars 10h

• Un Focus sur le cinéma allemand. Projection de La salle des profs suivie d’une conférence de Pierre Gras, enseignant à l’Université Paris 8, sur le cinéma allemand après la chute du mur de Berlin Lundi 4 mars 11h

• Un Focus sur le cinéma en langue espagnole. Projection de deux films et de courts métrages présentés par Lauréano Monteiro jeudi 7 mars

• Une conférence sur Le chef Op’ Peintre ou pas ? animée par Nicolas Bouillard Jeudi 7 mars 10h

• Un ciné concert en partenariat avec le Conservatoire Larmes de Clown avec trois musiciens bien connus du monde du jazz (Gaël Mevel, Jacques Di Donato, Thierry Waziniak). Lundi 4 mars 20H30

• Un Prix du Jury décerné par des professionnels pour la meilleure image, un Prix du Public, un Prix des étudiants et lycéens. Films en compétition du mercredi 6 au vendredi 8 mars

• La cérémonie de clôture avec une séance à l’ancienne comme dans les années 40 et 50 (Avant-programme, attraction, publicités et grand film !) samedi 9 mars 18h

• De nombreuses actions d’éducation à l’image avec notamment une classe en immersion pendant tout le festival mais aussi des ateliers pour les collégiens, des concours, des ateliers de programmation ….) EUR.

Espace des Arts Megarama Chalon Conservatoire du Grand Chalon 5 bis avenue Nicéphore Niepce

Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté jihel14@gmail.com

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-04

fin : 2024-03-10



L’événement Festival Chefs OP en Lumière Chalon-sur-Saône a été mis à jour le 2024-01-26 par CHALON-SUR-SAONE │ OT et des Congrès du Grand Chalon | Cat.I