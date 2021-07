Châteauneuf-du-Pape Châteauneuf-du-Pape Châteauneuf-du-Pape, Vaucluse Festival Chato’OFF les Murs : Wanted Scapin Châteauneuf-du-Pape Châteauneuf-du-Pape Catégories d’évènement: Châteauneuf-du-Pape

Festival Chato'OFF les Murs : Wanted Scapin Châteauneuf-du-Pape, 15 juillet 2021-15 juillet 2021, Châteauneuf-du-Pape. 2021-07-15 21:30:00 21:30:00 – 2021-07-15 Ecole Primaire Albert Camus Avenue du Baron le Roy

Châteauneuf-du-Pape Vaucluse Châteauneuf-du-Pape EUR Une intrigue policière, burlesque et étonnante qui réunit certaines des plus célèbres scènes de Molière. Dans un théâtre ambulant, entre artifices spectaculaires et misère quotidienne, se déroule une histoire de trahisons. Comédie de François Normag. accueil.chateauneufdupape@paysdorange.com +33 4 90 83 71 08 dernière mise à jour : 2021-06-25 par

