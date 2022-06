Festival Chato’OFF les Murs : Le Petit Résistant Illustré

Festival Chato’OFF les Murs : Le Petit Résistant Illustré, 20 juillet 2022, . Festival Chato’OFF les Murs : Le Petit Résistant Illustré



2022-07-20 21:30:00 21:30:00 – 2022-07-20 Après le petit Poilu illustré, Paul et Ferdinand, artistes de cabaret, reviennent de l’au-delà pour raconter la Seconde Guerre Mondiale aux plus jeunes mais à leur façon : marrante et véridique.. Spectacle familial. dernière mise à jour : 2022-06-25 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville