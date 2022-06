Festival Chato’OFF les Murs : Fake News

Festival Chato’OFF les Murs : Fake News, 22 juillet 2022, . Festival Chato’OFF les Murs : Fake News



2022-07-22 21:30:00 21:30:00 – 2022-07-22 EUR Comédie.

Quand un propriétaire tombe nez à nez avec un cambrioleur novice et attachant.

Edmond, au chômage depuis 3 ans et père de deux enfants, ne s’en sort plus. Il se résout alors à cambrioler les maisons du premier beau quartier qu’il traverse. dernière mise à jour : 2022-06-25 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville