Festival “Chat’bouge !”

2022-06-11 – 2022-06-11

EUR Le Centre Social et Culturel du Pays Ségali et l’AJAL s’associent pour vous proposer un temps de découvertes culturelles. Alors, venez vous amuser en famille !

Au programme :

> All Right ! par La Main s’affaire

Une relation mouvementée entre deux artistes : osmose technique mais opposition idéologique. Comment démystifier le divertissement et stimuler l’esprit critique avec des portés acrobatiques bluffants et une touche d’ironie? Burlesque sans tomber dans la caricature, cynique sans être cruel, interactif sans forcer le dialogue. Un spectacle… All Right!

> Tour d’Europe en 80 secondes par Gipsy Airlines

Marre de la routine ? Choisissez Gipsy Airlines pour vos vacances ! Au son de la clarinette et de l’accordéon, partez pour un voyage loufoque et burlesque à travers toute l’Europe (France, Italie, Roumanie, Russie, Serbie …). Du clown, de la musique, de la danse, de la jongle, de l’acrobatie et bien plus encore !

> Défilé haute culture par Helmut Von Karglass

Le grand art de tradition autrichienne nous arrive en France ! Helmut Von Karglass doit rester digne, fidèle représentant de sa lignée. Malgré son patronyme, il va devoir se mettre à la portée de notre petite culture française. Pour cela, il s’impose un numéro de jonglerie au rythme d’une valse viennoise, lance des couteaux pour illustrer un discours éminemment scientifique et fait de l’acrodanse sur une marche militaire… Tout le monde est d’accord pour dire que ce spectacle est une œuvre tout à fait éblouissante… surtout l’auteur et interprète.

> Une journée d’école avec Merlot

Merlot avec ses acolytes Polo au beatbox et Cedryck Santens à la guitare vous propose un concert pour la famille dans lequel vous pourrez retrouver les meilleurs morceaux de son répertoire, un savoureux mélange de ses 3 albums “Au fond de la classe”, “Euraoundzeweurld” et “Radio Citius Altius Fortius”. Bonne humeur garantie !

