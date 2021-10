Festival Chary Delta Hirson, 27 novembre 2021, Hirson.

Festival Chary Delta Hirson

2021-11-27 – 2021-11-27

Hirson Aisne

5 5 Événement en faveur du Collectif Justice pour les Victimes de la Route. Musique, danse et peinture :

– Performance picturale de Laurence PERAT

– Concert blues, jazz d’Ilan et son Jammes band

– Lecture musicale par Nathalie, Flavie et Julien. Chorégraphie d’Ilan

– Court métrage par Sébastien Lanappe et Laurie Ysmal ‘Cie LMCT)

– Percussions africaines par Ritmistas Dos Pily

Concert de Motolo

Petite restauration et buvette

+33 7 86 73 82 51

Service culturel d’Hirson

Hirson

dernière mise à jour : 2021-10-26 par