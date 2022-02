Festival Chartreuse du Liget Hier & Aujourd’hui chartreuse du Liget Chemillé-sur-Indrois Catégories d’évènement: Chemillé-sur-Indrois

Au coeur de la ruralité lochoise dans un lieu remarquable du Patrimoine seconde édition du festival de Musiques classiques et contemporaines [[https://www.lachartreuseduligetenmusiques.com/festival](https://www.lachartreuseduligetenmusiques.com/festival)](https://www.lachartreuseduligetenmusiques.com/festival) ### Festival ### Hier & Aujourd’hui ### La Chartreuse du Liget en Musiques ### 21 22 23 24 juillet 2022 ### 21 juillet ### 19h30 ### Esmé Quartet Wonhee Bae Yuna Ha Jiwon Kim Ye-eun Heo _violon I violon II alto violoncelle_ Schubert La jeune fille et la mort en ré mineur D. 810 Webern Langsamer Satz Beethoven Grande fugue en si bémol majeur opus 133 ### 22 juillet ### 19h30 duo ### Maria Canyigueral Lana Trotovsek _piano violon_ César Franck sonate en la majeur FWV 8 Beethoven sonate Kreutzer Galina Ustvolskaya duet version 1964 ### 23 juillet ### 19h30 trio ### Maria Canyigueral Lana Trotovsek Sébastien Hurtaud _piano violon violoncelle_ Beethoven Trio n° 5 en ré majeur « Trio des esprits » op.70 n°1 Brahms Trio en si majeur Op. 8 Ravel Trio la mineur ### 24 juillet ### 19h duo ### Marie Laure Garnier Célia Oneto Bensaid _soprano piano_ Olivier Greif Les chants de l’âme _cycle de mélodies_ ***** —— ### Anne-Marie Fijal _piano & composition_ Ricordo opus pour piano et double son – création ***** —— ### Maciej Nerkowski Leszek Lorent _Baryton Percussions_ Iannis Xenakis Kassandra (Oresteïa)

