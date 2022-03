Festival ChARTres-Croisement des Arts : un conte parmi les oeuvres – Marie-Madeleine, notre soeur intégrale Chartres Chartres Catégories d’évènement: Chartres

Eure-et-Loir

Festival ChARTres-Croisement des Arts : un conte parmi les oeuvres – Marie-Madeleine, notre soeur intégrale Chartres, 19 mars 2022, Chartres. Festival ChARTres-Croisement des Arts : un conte parmi les oeuvres – Marie-Madeleine, notre soeur intégrale Chartres

2022-03-19 20:30:00 – 2022-03-19

Chartres Eure-et-Loir Chartres 18 EUR 18 Un conte parmi les oeuvres “Marie-Madeleine, notre sœur intégrale” : interprété par Céline Cardot (conteuse) et Eric Los (compositeur), écrit par Elise Corbani et illustré par Adrien Fondecave. Cette année, le thème du Festival mettra en avant les déclinaisons du prénom de Celle qui a inspiré la construction de notre cathédrale, puis sa reconstruction, par Fulbert, après son incendie de 1020 : “Myriam, Mary, Maria… Marie : un prénom universel”. chartres.croisementdesarts@laposte.net +33 2 37 30 75 93 https://chartres-croisementdesarts.jimdofree.com/ Un conte parmi les oeuvres “Marie-Madeleine, notre sœur intégrale” : interprété par Céline Cardot (conteuse) et Eric Los (compositeur), écrit par Elise Corbani et illustré par Adrien Fondecave. Festival ChARTres-Croisement des Arts

Chartres

dernière mise à jour : 2022-03-09 par OT CHARTRES

Détails Catégories d’évènement: Chartres, Eure-et-Loir Autres Lieu Chartres Adresse Ville Chartres lieuville Chartres Departement Eure-et-Loir

Chartres Chartres Eure-et-Loir https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chartres/

Festival ChARTres-Croisement des Arts : un conte parmi les oeuvres – Marie-Madeleine, notre soeur intégrale Chartres 2022-03-19 was last modified: by Festival ChARTres-Croisement des Arts : un conte parmi les oeuvres – Marie-Madeleine, notre soeur intégrale Chartres Chartres 19 mars 2022 Chartres Eure-et-Loir

Chartres Eure-et-Loir