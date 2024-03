Festival ChARTres Croisement des Arts Chartres, samedi 16 mars 2024.

Festival ChARTres Croisement des Arts Chartres

Après avoir reçu plus de 3500 visiteurs en 2023, le festival ChARTres-Croisement des Arts (art contemporain) accueillera amateurs et néophytes à la Collégiale Saint André (11e siècle). Cette 11e édition abordera le thème « Enseigner, transmettre, élever … dans l’esprit de Fulbert ».

20 artistes français et étrangers Vincent Alix et Brigitte de Lanouvelle, sculpteurs, Christian Aprile, graphiste et peintre, Julie d’Aragon, Virginie Darthoux, Béatrice de Pourtalès et Pascale Nouailhat, peintres, Antje Bormann et Thierry Marius, photographes, Dijanne Cevaal, art textile, Sébastien Chambenoist, maître parfumeur-créateur, Thierry Citron, pastelliste, Anne-Noëlle Fondecave, designer céramiste, Gilberto Galavotti, maître céramiste, Claude Miquel, peintre sur soie, Pauline Nitsch-de Saint Albin, peintre et sculpteur, Amandine Tourny, aquarelliste, Véronique d’Ydewalle , peintre et styliste. Invité d’honneur Dominique-Elise Houzé, aquarelliste qui traduit le plus souvent dans ses oeuvres ses souvenirs et impressions de paysages de ses nombreux voyages à l’étranger. .

Date et horaire :

Début : 16 mars 2024 10:30:00

fin : 31 mars 2024 12:00:00

Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

