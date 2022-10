Festival CHARI…varie!

2022-10-22 14:00:00 – 2022-10-22 23:30:00 EUR CHARI…varie, festival artistique et inclusif de l’Evasion, fête son retour. Fil rouge de la journée : #tissonsdulien. De 14h à 19h à l’Agence Culturelle Grand Est & au FRAC Alsace : « Tissons du lien », grand atelier artistique participatif. Venez seuls, en famille ou entre amis avec votre envie de créer dans le partage. Matériel fourni. Exposition, ciné-débat, impromptus, spectacles, ateliers intergénérationnels, bulles de douceur, goûter. Entrée libre mais certaines propositions sont payantes. De 19h à 19h30 : « Nola French Connection » propose un défilé haut en couleur avec leur fanfare Nouvelle-Orléans, 6 cuivres + 2 percussions, ça va danser dans les rues ! Entre le Pont de l’Ill et l’Evasion. De 19h30 à 23h30 : guiguette festive avec tartes flambées. A 20h, « Cachou Cachou » (rock’n’soul). Le groupe emblématique de l’Evasion rejoue à domicile. Prêts à vous éclater ? A 21h30, les mêmes « Nola French Connection » (jazz, funk, hip-hop). Leur tournée les a emmenés sur les plus grands festivals cet été ! 8 €, 15 €, 25 €, tarifs au choix. Parce que tout le monde doit avoir accès aux arts et à la culture, parce que tout le monde, lors de cette édition de CHARI…varie!, doit pouvoir picorer à l’envi dans les propositions artistiques, parce que nous voulons favoriser les rencontres. L’Evasion a adopté une grille de tarifs solidaires. Les festivaliers sont invités à payer ce qu’ils veulent / peuvent, sans justificatif. Festival artistique inclusif avec exposition, atelier participatif, spectacles, concerts et guinguette éphémère +33 3 88 85 03 86 dernière mise à jour : 2022-10-14 par

