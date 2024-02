Festival ChapiMôme Baule, jeudi 17 octobre 2024.

À l’orée des vacances de la Toussaint, l’Embouchure vous propose de titiller les imaginaires, éveiller les curiosités, résonner les émotions et ouvrir les possibles, avec le rendez-vous jeune public ChapiMôme, dédié au 0-11 ans. C’est sous le chapiteau de l’Embouchure que se déroule le festival.

Les jeudi et vendredi sont dédiés aux scolaires, et les samedi et dimanche à toutes les familles. Avec en particulier, les vendredi et samedi matin des spectacles réservés à la toute petite enfance.

Programmation à venir. .

Début : 2024-10-17 10:00:00

fin : 2024-10-20 18:00:00

Chapiteau de Baule

Baule 45130 Loiret Centre-Val de Loire Chapimome@lembouchure.org

