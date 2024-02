FESTIVAL CHAP 2024 THEATRE LA VALSE D’EVE GUILLAUME CIR Viols-le-Fort, lundi 15 avril 2024.

Hérault

Le Festival CHAP mijote à feu doux pour un retour printanier du 12 au 20 Avril 2024.

Conjuguons ensemble une merveilleuse édition 2024 …

Spectacle de théâtre déjanté drôle et absurde” La valse de Eve” de Guillaume Cir, Comédien qui interprète Le Lord Pr Wolfgang O2.

lundi 15 Avril 18h30 à la BestiOle Au chapeau

C’est une histoire, celle d’un crâne.

C’est une danse, celle de l’humanité.

C’est une histoire qui retourne nos croyances, qui retourne les synapses.

C’est aussi une question. Quelle histoire je me raconte ?

C’est une ré-création absurde et drôle, légère et désinvolte.

C’est une fantaisie réaliste et loufoque, une parenthèse hystérique et historique.

C’est une valse avec la réalité dont l’invitation est une vieille carte postale de demain. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-15

fin : 2024-04-15

Viols-le-Fort 34380 Hérault Occitanie chap.association@gmail.com

