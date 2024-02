FESTIVAL CHAP 2024 SOIRÉE SPECTACLE LIOR SHOOV & SPECTACLE MARTINE VOYANTE DES TERRITOIRES Viols-le-Fort, dimanche 14 avril 2024.

Le Festival CHAP mijote à feu doux pour un retour printanier du 12 au 20 Avril 2024.

Conjuguons ensemble une merveilleuse édition 2024 …

Dimanche 14 avril Sous chapiteau Jauge limitée

20h Lior Shoov

Chanteuse et musicienne autodidacte, pratiquant diverses formes d’expression (théâtre, danse, mime, clown…), elle réalise des performances brutes et insolites. Placée au centre du public, Lior Shoov rêve de relier chaque être qui le compose pour une traversée du miroir musico-sensible et chantée, espace-temps suspendu et nourri de la présence de chacun.

21h30 Spectacle Martine Voyante des Territoires Le Tarot de la Nuit

Théâtre forain psychogéographique à partir de 10 ans. Martine Tarot est la Madame Soleil de vos villes et villages.

Dans cette nouvelle bonne aventure, la truculente Martine est appelée d’urgence par un club d’astronomes.

L’avenir de la Nuit est sombre pour cause de pollution lumineuse !

Après avoir tiré les cartes du Tarot de la Nuit et mené ses guêtres partout à la recherche de preuves et témoins pour éclairer ses visions, elle vous livre aujourd’hui les résultats de son enquête tarologique. Demain, de quoi la Nuit sera faite, elle seule le sait !

Une veillée philosophique et joviale, un moment sérieusement humoristique ! 15 15 EUR.

Viols-le-Fort 34380 Hérault Occitanie chap.association@gmail.com

