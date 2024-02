FESTIVAL CHAP 2024 SOIRÉE ÉLECTRO CHAP LA MUSIQUE ÉLECTRONIQUE À TOUTES LES SAUCES ! Viols-le-Fort, samedi 13 avril 2024.

FESTIVAL CHAP 2024 SOIRÉE ÉLECTRO CHAP LA MUSIQUE ÉLECTRONIQUE À TOUTES LES SAUCES ! Viols-le-Fort Hérault

Le Festival CHAP mijote à feu doux pour un retour printanier du 12 au 20 Avril 2024.

Conjuguons ensemble une merveilleuse édition 2024 …

SOIRÉE ÉLECTRO CHAP La musique électronique à toutes les sauces !

Samedi 13 avril Sous chapiteau

19h La Caravane de Buffet Sonore

La Caravane de Buffet SOnore nous ambiance à 3 reprises …de l’apéro au closing ! (Funk, Disco, Scratch hip-hop et TECHNO+++). Musique éclectique et festive pour tous les publics. Le Buffet Sonore c’est une disco mobile au look vintage, qui diffuse de la musique éclectique, festive et ensoleillée pour faire danser tous les publics de 7 à 77 ans.

Une caravane guinguette qui a la bougeotte !

21h Cosmyte

Un voyage entre vibrations organiques humaines, instruments cosmiques et oscillations de machines mécaniques, Cosmyte est un véritable androïde musical. A l’interstice entre plusieurs genres, avec la présence récurrente de sonorités cathédrales d’une musique ambiante, d’un BPM allant du chill-out / down tempo jusqu’aux frontières de la psytrance, de subtiles influences techno ou électroniques, le tout sur fond de touche psychédélique ….

22h30 Watt the Fox

Formé en 2017, Watt The Fox apparaît aujourd’hui comme pionnier de la musique Electro Organique. Revendiquant une multitude d’influences, leur musique défend avant tout le métissage. Les machines battent le rythme, les breaks de percussions donnent le groove, les thèmes de handpan sont accompagnés de nappes de synthés, et les riffs de guimbarde accrocheurs répondent à des mélodies électrisantes. Dub, Techno, Trance, et Downtempo le duo vient poser sa patte dans tous les styles, en emportant son public grâce à la puissance de l’Electro, et l’énergie des instruments. 15 15 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-13

fin : 2024-04-13

Viols-le-Fort 34380 Hérault Occitanie chap.association@gmail.com

L’événement FESTIVAL CHAP 2024 SOIRÉE ÉLECTRO CHAP LA MUSIQUE ÉLECTRONIQUE À TOUTES LES SAUCES ! Viols-le-Fort a été mis à jour le 2024-02-21 par OT DU GRAND PIC ST LOUP