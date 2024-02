FESTIVAL CHAP 2024 SOIRÉE ELECTIQUE AVEC 3 CONCERTS SOUS CHAPITEAU Viols-le-Fort, jeudi 11 avril 2024.

Le Festival CHAP mijote à feu doux pour un retour printanier du 12 au 20 Avril 2024.

Conjuguons ensemble une merveilleuse édition 2024 …

Spectacle “Soirée éclectique avec 3 concerts sous chapiteau

Vendredi 12 avril Sous chapiteau

20h30 Saf Feh

Une voix suave aux saveurs d’Orient, une fêlure, un souffle.

Authentique et pétillante, mêlant tradition et modernité, Sabrina Kerfah fusionne les langues et les cultures la darija « arabe algérien » se mêle au français, l’Orient à la France, le soleil comme seule boussole.

22h Nhacada

Nhacada… Kesako ? (occitan) n.f. …

– 1. Morsure, piqûre d’insecte

– 2. PAR EXT. Gueule de bois

CHAP vous laisse libre de choisir votre définition, après les avoir écoutés….

Duo de musique déhanchélectronique (Montpellier/Marseille), Nhacada fabrique une musique de danse et de transe, nourrie d’influences afro-antillaises et des arrière-pays méditerranéens.

Ce spectacle est le fruit d’une recherche éternelle, casse les portes, s’installe et repart. Margo Chou nous invite à sa table et étale ses gris-gris. Le récit se déploie.

23h Papatef aka Cyril Atef

Papatef, c’est le projet solo de Cyril Atef où il mêle improvisations de batterie, voix, percussions et Djing une expérience déjantée à ne rater sous aucun prétexte.

Cyril Atef est aussi le batteur du groupe Bumcello (où il officie en compagnie de Vincent Segal).

En outre, il a collaboré avec nombre de légendes tels Alain Bashung, Brigitte Fontaine, Matthieu Chedid, le Gotan Project… 15 15 EUR.

Début : 2024-04-11

fin : 2024-04-11

Viols-le-Fort 34380 Hérault Occitanie chap.association@gmail.com

