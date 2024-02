FESTIVAL CHAP 2024 MARGO CHOU JE ME SUIS RÉFUGIÉE LÀ,LÀ,LÀ… Viols-le-Fort, jeudi 11 avril 2024.

FESTIVAL CHAP 2024 MARGO CHOU JE ME SUIS RÉFUGIÉE LÀ,LÀ,LÀ… Viols-le-Fort Hérault

Le Festival CHAP mijote à feu doux pour un retour printanier du 12 au 20 Avril 2024.

Conjuguons ensemble une merveilleuse édition 2024 …

Spectacle “Je me suis réfugiée là,là,là…” de Margo Chou

Jeudi 11 Avril 18h30 à la BestiOle Au chapeau

Ce spectacle est le fruit d’une recherche éternelle, casse les portes, s’installe et repart. Margo Chou nous invite à sa table et étale ses gris-gris. Le récit se déploie.

Elle joue des registres du poème à la chronique subjective en passant par des moments de musique et de dégustation. A travers des rencontres, elle évoque dans une écriture fragmentaire les refuges physiques et mentaux de l’individu, assouplit les espaces spécialisés et écrase les frontières invisibles de nos villes. Elle parle aussi bien d’elle que des migrants, des Rroms que de sa mère ou du simple voisin sans jamais les nommer, partant de l’idée que tout peut arriver à tout le monde et à tout moment. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-11

fin : 2024-04-11

Viols-le-Fort 34380 Hérault Occitanie chap.association@gmail.com

L’événement FESTIVAL CHAP 2024 MARGO CHOU JE ME SUIS RÉFUGIÉE LÀ,LÀ,LÀ… Viols-le-Fort a été mis à jour le 2024-02-21 par OT DU GRAND PIC ST LOUP