FESTIVAL CHAP 2024 JOURNÉE À LA BESTIOLE 3 CONCERTS UN VERNISSAGE UN COLLECTAGE Viols-le-Fort, samedi 13 avril 2024.

FESTIVAL CHAP 2024 JOURNÉE À LA BESTIOLE 3 CONCERTS UN VERNISSAGE UN COLLECTAGE Viols-le-Fort Hérault

Le Festival CHAP mijote à feu doux pour un retour printanier du 12 au 20 Avril 2024.

Conjuguons ensemble une merveilleuse édition 2024 …

Journée à La BestiOle 3 concerts, un vernissage et un collectage… de 15h à 19h, au chapeau.

10h 17h Midi 32 organise des puces de couturières

15h Vernissage expo Chiara Scarpone (scratchboard, linogravures, dessins)

15h30 Malhaya (saudade d’amérique latine) 30mn

Duo de Chiara Scarpone ( chant, guitare) et Charlotte Espieussas (chant, accordéon)

Sur un répertoire de chansons d’amour qui finissent mal, les deux musiciennes nous font découvrir le cortavenismo , concept millénaire du récit de la souffrance amoureuse.

16h30 Axel Landeau (blues breton) 45 mn

Le conte et le chant sont les deux jambes

du génie de la littérature orale populaire.

Les GWERZIÒU rassemblent ces 2 pratiques en une, et racontent des tranches de vie dramatiques, des thrillers, des faits divers, des romans de science-fiction chantés. Ce représentant talentueux du chant en breton vient nous faire découvrir cet univers singulier et ancestral.

17h30 Présentation des éditions du Groupement Culturel des Pays de Vilaine

18h Manglo,

Manglo est une formation de chanteurs représentative du foisonnement musical actuel est une formation de chanteurs représentative du foisonnement musical actuel de la Haute Bretagne et du pays de Redon en particulier, un exemple réussi d’adaptation d’une grande tradition populaire aux besoins d’aujourd’hui, à la fois expression de la communauté rurale d’hier et facteur de cohésion sociale EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-13

fin : 2024-04-13

Viols-le-Fort 34380 Hérault Occitanie chap.association@gmail.com

