FESTIVAL CHAP 2024 EXPO PHOTOS SOPHIE DUBOIS Viols-le-Fort, vendredi 12 avril 2024.

Le Festival CHAP mijote à feu doux pour un retour printanier du 12 au 20 Avril 2024.

Conjuguons ensemble une merveilleuse édition 2024 …

CHAP et la BestiOle programment une Expo…celle des photos de Sophie, Sophie Dubois, Sophie Durand, notre Sophie du CHAP, à qui nous dédions cette édition.

Ses photos seront exposées dans le village, sous le chapiteau et à la BestiOle.

C’est une édition très particulière que nous avons fabriquée cette année…

Et oui, C.H.A.P,

Catégorie Holotype d’Animal Protéiforme, constitué de plusieurs corps et de nombreuses voix, a perdu un de ces membres loco-moteur ! Aïe !

On aurait pu tourner en rond, marcher en crabe, tergiverser… nous avons décidé d’avancer.

La puissance du collectif transcende la peine, et la transforme en une énergie qui nous a donné, encore plus vivante cette année, l’envie de rêver, de faire frissonner nos oreilles et de faire vibrer nos cœurs et nos corps.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-12

fin : 2024-04-20

Viols-le-Fort 34380 Hérault Occitanie chap.association@gmail.com

