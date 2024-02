FESTIVAL CHAP 2024 DIMANCHE FAMILIAL DANS LE VILLAGE Viols-le-Fort, dimanche 14 avril 2024.

FESTIVAL CHAP 2024 DIMANCHE FAMILIAL DANS LE VILLAGE Viols-le-Fort Hérault

Le Festival CHAP mijote à feu doux pour un retour printanier du 12 au 20 Avril 2024.

Conjuguons ensemble une merveilleuse édition 2024 …

FESTIVAL CHAP 2024 DIMANCHE FAMILIAL

Dimanche 14 avril Dans le village

10h 18h Puce de printemps organisée par Sport et Détente, avec la présence de la Ressourcerie Courts Circuits Pic Saint-Loup et RADIS (Réseau Accueil Demandeurs d’asile Immigrés Solidarité)

11h-13h Les Aubades

Les traditionnelles Aubades seront cette année menées par les Tambours du Père Ned, des musicien.ne.s athlétiques, polyphoniques et timbré.e.s !

Vous pourrez contribuer, grâce à ce parcours d’aventure, au renforcement musculaire du village et de sa communauté chapienne. Suivez la musique et devenez-les champion.ne.s de ce lendemain qui chante !

13h30 16h Banquet Chanté

Banquet Chanté et conté (Chantant et contant ?) sur la place du Village.

Venez partager les plaisirs charmants du ventre et de l’âme, pousser la chansonnette, répondre à tout-va, raconter une histoire, porter un toast et enflammer la tablée avec vos plus belles dédicaces poétiques… et mettons-nous à table et restons-y longtemps…

Réservation du repas (10€) plus que conseillée au Tapas’oif Bar au 07 76 23 23 77 / 09 83 50 50 32

16h Gouter au village

17h Concert de Maaar sur la place du village, à prix libre

Concert organisé en collaboration avec CHAP, la BestiOle, et l’association Les Pimfloy. Maaar c’est 3 voix, 3 histoires et une multitude de voyages.​ Maaar prend sa source dans les poumons des trois chanteuses. Maaar c’est la mer en espagnol, la langue qui les réunit. Maaar c’est l’eau qui va permettre la fusion de leurs univers… .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-14

fin : 2024-04-14

Viols-le-Fort 34380 Hérault Occitanie chap.association@gmail.com

L’événement FESTIVAL CHAP 2024 DIMANCHE FAMILIAL DANS LE VILLAGE Viols-le-Fort a été mis à jour le 2024-02-21 par OT DU GRAND PIC ST LOUP