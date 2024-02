FESTIVAL CHAP 2024 CONCERT & OPEN MIC Viols-le-Fort, mardi 16 avril 2024.

FESTIVAL CHAP 2024 CONCERT & OPEN MIC Viols-le-Fort Hérault

Le Festival CHAP mijote à feu doux pour un retour printanier du 12 au 20 Avril 2024.

Conjuguons ensemble une merveilleuse édition 2024 …

FESTIVAL CHAP 2024 CONCERT & OPENMIC

Mardi 16 avril Sous chapiteau

20h Concert AQUAPLANNING

Plus qu’un concert, de la poésie orale et une musique hors pistes. C’est du spoken word, du slam avec de la musique qui dérape.

Entre rock suave et poésie explosive, des rythmes d’ailleurs s’invitent dans leurs sons. Un laboratoire de l’imaginaire.

22h Soirée OPEN MIC animé par Aude d’Aquaplaning

Slam Chant Conte Rap Spoken word Poésie sonore

Salut à toi le chanteur, salut à toi la rappeuse, le troubadour ou le slameur … Envie de t’exprimer, de faire connaître tes talents de MC, de scander tes revendications… ou de déclarer ta flamme ? CHAP t’offre une scène ouverte !

Occasion unique de passer de maux à mots en émois. Un vers au balcon = un verre au bar.

Open mic animé par Aude d’Aquaplaning ; Inscription possible mais non obligatoire lechapfestival@gmail.com 5 5 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-16

fin : 2024-04-16

Viols-le-Fort 34380 Hérault Occitanie chap.association@gmail.com

L’événement FESTIVAL CHAP 2024 CONCERT & OPEN MIC Viols-le-Fort a été mis à jour le 2024-02-21 par OT DU GRAND PIC ST LOUP