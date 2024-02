FESTIVAL CHAP 2024 CHAP’IP-HOP … ÇA PIPOTE ET ÇA PAPOTE CETTE ANNÉE Viols-le-Fort, mardi 16 avril 2024.

Le Festival CHAP mijote à feu doux pour un retour printanier du 12 au 20 Avril 2024.

Conjuguons ensemble une merveilleuse édition 2024 …

FESTIVAL CHAP 2024 DIMANCHE FAMILIAL

MArdi 16 avril La BestiOle Salle Polyvalente

10h à la BestiOle 2h d’Atelier écriture adulte animé par Aude Fabulet d’Aquaplaning.

Venez éplucher quelques mots, rajouter quelques vers, des phrases, des textes. Laissez reposer et présentez le tout à 22h, lors de l’OPEN MIC ! Prix libre.

10h et 14h Ateliers par l’association Aqui’Libre Salle polyvalente de Viols-le-Fort

* Atelier de Graffiti / 10-12h ou 14-16h

** Atelier de danse Hip-Hop / 10-12h ou 14-16h

Réservation conseillée par email lechapfestival@gmail.com 10€/atelier

(+4€ pour les bombes). À partir de 6 ans.

*Alexandre Révillion, aka Heto est un artiste graffeur depuis plus de 20 ans qui transmet son art et sa vision du graff aux plus jeunes depuis 10 ans.

**Thomas Vorstermans est professeur diplômé d’Etat, danseur passionné depuis toujours, intervenant départemental, avec la compagnie » Vagabond » et le collectif » Hip Hop Gard « . .

Viols-le-Fort 34380 Hérault Occitanie

