Du 14 au 17 juillet, CHAP fait son festival ! Un grand chapiteau, du cirque, des concerts, des sérénades, des spectacles pour petits et grands : en 2022 CHAP sera joyeux, poétique, festif et plus motivé que jamais pour cette 16e édition !

Soirée concert

19h30 et minuit : RPH Sound System

Kan ha diskan Jamaïcain, bourrée New Orléanaise ou valse punk du Cirque de Navacelles, de Brixton à Brooklyn, de Kingston à Lagos en passant par Bombay, Rio ou Carthagène : DJ René de l’émission Soul System sur RPHFM et DJ BdubleU, a.k.a Dj Nxnxr, s’associent pour nous proposer un mix contagieusement dansant !

21h : Bois Vert

Une histoire d’amitié de plus de dix ans entre deux MC’s, Digeo et MacSinge, dont la complicité sans faille trouve son apothéose sur scène. Deux salles, deux ambiances dans un univers impeccablement orchestré par la Chip’s, qui derrière ses deux claviers régale par ses solos et sa présence charismatique.

23h : Ausgang

Avec Ausgang, Casey revient à ses premiers amours rap/rock et dynamite le circuit. Appuyé par Marc Sens à la guitare/basse, Manusound aux machines/basse, et Sonny Troupé à la batterie, le groupe dépouille tout, un concentré de rage, d’humour noir, de sons lourds mais aussi électro méchamment rafraîchissants. Casey au sommet de son art niveau textes/flow, on en ressort lessivé, comme neuf.

Infos pratiques

Chapiteau. 15/12 €

Du jeudi 14 au dimanche 17 juillet 2022

Viols-le-Fort

Billetteries en ligne pour les soirées des 14, 15 et 16 juillet : https://www.chap-festival.com/billetterie

Les autres spectacles sont sans prévente.

Festival organisé par l’animation Chap, avec le soutien des communes de Viols-le-Fort et Viols-en-Laval, de la Communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup, du département de l’Hérault et de la Direction des Politiques Culturelles Hérault Matériel Scénique.

