FESTIVAL CHAP 2022 – SOIRÉE CONCERTS SUIVIE D'UNE SCÈNE OUVERTE, 17 juillet 2022

FESTIVAL CHAP 2022 – SOIRÉE CONCERTS SUIVIE D’UNE SCÈNE OUVERTE



2022-07-17 – 2022-07-17

EUR 0 Du 14 au 17 juillet, CHAP fait son festival ! Un grand chapiteau, du cirque, des concerts, des sérénades, des spectacles pour petits et grands : en 2022 CHAP sera joyeux, poétique, festif et plus motivé que jamais pour cette 16e édition !

19h : Soirée concerts suivie d’une scène ouverte

Chapiteau. Prix libre.

20h30 : Façon Façon

Autour d’un verre, ce duo nous offre simplement un moment sensible, un concert qui devient spectacle, poème… Un instant onirique et de proximité qui se déploie. Des chansons qui dansent et qui nous touchent !

https://www.facebook.com/Façon-Façon-104717775225809

22h : Entre Potes Jazz Band

Huit amis musiciens jouent des standards de jazz décontractés.

Infos pratiques

Chapiteau. Prix libre

Du jeudi 14 au dimanche 17 juillet 2022

Viols-le-Fort

Billetteries en ligne pour les soirées des 14, 15 et 16 juillet : https://www.chap-festival.com/billetterie

Les autres spectacles sont sans prévente.

Festival organisé par l’animation Chap, avec le soutien des communes de Viols-le-Fort et Viols-en-Laval, de la Communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup, du département de l’Hérault et de la Direction des Politiques Culturelles Hérault Matériel Scénique.

FaconFacon

