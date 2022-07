FESTIVAL CHAP 2022 – SOIRÉE CONCERTS, 16 juillet 2022, .

FESTIVAL CHAP 2022 – SOIRÉE CONCERTS



2022-07-16 – 2022-07-16

Du 14 au 17 juillet, CHAP fait son festival ! Un grand chapiteau, du cirque, des concerts, des sérénades, des spectacles pour petits et grands : en 2022 CHAP sera joyeux, poétique, festif et plus motivé que jamais pour cette 16e édition !

Soirée concerts

La Ruée vers l’Encre

Atelier de sérigraphie itinérant. Gratuit.

Pensez à prendre des habits à pimper (t-shirts, sacs…) et venez les sérigraphier vous-même sur place !

20h30 : Tana & the Pocket Philharmonic

Tana & the Pocket Philharmonic c’est un cocktail délicat et détonnant, incroyablement universel, une déferlante de mélodies sucrées salées, qui vous entraînent et vous emmènent là où ça fait du bien.

https://tanasunset.wixsite.com/tanasunset

22h : Orchestre National du Cholao

A la fois musiciens et hauts dirigeants de l’archipel, les membres de l’Orchestre National du Cholao sont les derniers ambassadeurs du folklore musical de la république du soleil. La musique du Cholao, aux mélodies entêtantes et aux rythmes carnavalesques, est empreinte de la mélancolie heureuse des grands jours de fête.

https://www.facebook.com/orchestrenationalducholao/

23h30 : La Vespa Cougourdon Ourchestra

La Vespa c’est plus qu’un concert, c’est une cérémonie, un hommage à la fête et aux coutumes tribales, quand la musique frappe au ventre et nous renvoie sans même que l’on s’en aperçoive à des rites ancestraux, profondément enfouis dans nos mémoires collectives.

Infos pratiques

Chapiteau. 15/12 €

Du jeudi 14 au dimanche 17 juillet 2022

Viols-le-Fort

Billetteries en ligne pour les soirées des 14, 15 et 16 juillet : https://www.chap-festival.com/billetterie

Les autres spectacles sont sans prévente.

Festival organisé par l’animation Chap, avec le soutien des communes de Viols-le-Fort et Viols-en-Laval, de la Communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup, du département de l’Hérault et de la Direction des Politiques Culturelles Hérault Matériel Scénique.

dernière mise à jour : 2022-07-06 par