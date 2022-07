FESTIVAL CHAP 2022 – “OPÉRETTE EN SI(X) PATTES” PAR LA CIE CROCAMBULE, 16 juillet 2022, .

FESTIVAL CHAP 2022 – “OPÉRETTE EN SI(X) PATTES” PAR LA CIE CROCAMBULE



2022-07-16 – 2022-07-16

Du 14 au 17 juillet, CHAP fait son festival ! Un grand chapiteau, du cirque, des concerts, des sérénades, des spectacles pour petits et grands : en 2022 CHAP sera joyeux, poétique, festif et plus motivé que jamais pour cette 16e édition !

“Opérette en Si(x) Pattes” par la Cie Crocambule

Capucine, exploratrice de sons et sensations, nous accueille dans son jardin imaginaire. Un univers où elle joue, expérimente, observe les sons et les matières. Apparaissent alors fleurs, vers de terre, abeilles, papillons… et de drôles de petites bêtes… musicales.

Infos pratiques

Jeune public à partir de 1 an. Durée : 30 min. Fil des Arts. 5€.

Du jeudi 14 au dimanche 17 juillet 2022

Viols-le-Fort

Billetteries en ligne pour les soirées des 14, 15 et 16 juillet : https://www.chap-festival.com/billetterie

Les autres spectacles sont sans prévente.

Festival organisé par l’animation Chap, avec le soutien des communes de Viols-le-Fort et Viols-en-Laval, de la Communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup, du département de l’Hérault et de la Direction des Politiques Culturelles Hérault Matériel Scénique.

CIE Crocambule

dernière mise à jour : 2022-07-06 par