FESTIVAL CHAP 2022 – « MIKE TIGER » CLOWN, 17 juillet 2022, .

FESTIVAL CHAP 2022 – « MIKE TIGER » CLOWN



2022-07-17 – 2022-07-17

Du 14 au 17 juillet, CHAP fait son festival ! Un grand chapiteau, du cirque, des concerts, des sérénades, des spectacles pour petits et grands : en 2022 CHAP sera joyeux, poétique, festif et plus motivé que jamais pour cette 16e édition !

Mike Tiger

Mike Tiger, a.k.a. Michel le Tigre, adore la scène, la lumière, les foules et surtout… lui-même.

Pour son public, il brille de toutes les facettes de sa boule disco intérieure : diabolos, synthétiseurs, hoola hoops, rythmes et danse. Il donne tout, et se croît capable de faire vivre un véritable cabaret à lui tout seul.

Petit à petit, il glisse, il transpire, il se perd. Et sous le costume de tigre, l’humain finit par apparaître.

Infos pratiques

Clown. Tout public à partir de 5 ans. Durée : 1h. Chapiteau. 6€

Du jeudi 14 au dimanche 17 juillet 2022

Viols-le-Fort

Billetteries en ligne pour les soirées des 14, 15 et 16 juillet : https://www.chap-festival.com/billetterie

Les autres spectacles sont sans prévente.

Festival organisé par l’animation Chap, avec le soutien des communes de Viols-le-Fort et Viols-en-Laval, de la Communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup, du département de l’Hérault et de la Direction des Politiques Culturelles Hérault Matériel Scénique.

