FESTIVAL CHAP 2022 – LES SÉRÉNADES DU CHAP, 16 juillet 2022, .

FESTIVAL CHAP 2022 – LES SÉRÉNADES DU CHAP



2022-07-16 – 2022-07-16

Du 14 au 17 juillet, CHAP fait son festival ! Un grand chapiteau, du cirque, des concerts, des sérénades, des spectacles pour petits et grands : en 2022 CHAP sera joyeux, poétique, festif et plus motivé que jamais pour cette 16e édition !

Les Sérénades du CHAP

On change d’heure : les traditionnelles Aubades du CHAP deviennent Les Sérénades pour une balade pré-apéronique à la fraîche ! C’est le moment d’ouvrir les fenêtres, les jardins et les ruelles, pour entendre les voix, les délires et les mélodies qui habitent le village avec joie toute l’année, qui le traversent avec ruse le temps d’une pause. Notre guide d’avant-garde sera Balelo a.k.a. l’Âne Solo, poète-rappeur-arpenteur de mots, aux rythmes de la Vespa Cougourdon Ourchestra, fanfare déjantée et cucurbitacéenne porteuse d’âmes carnavalesques en toute saison. Ponctuel-le-s, les artistes de nos sérénades sont partout et arrivent de nulle part, mèfi !

Infos pratiques

Déambulation musicale, chantée, clamée et dansée. Départ au Plan du Quai. Gratuit.

Du jeudi 14 au dimanche 17 juillet 2022

Viols-le-Fort

Billetteries en ligne pour les soirées des 14, 15 et 16 juillet : https://www.chap-festival.com/billetterie

Les autres spectacles sont sans prévente.

Festival organisé par l’animation Chap, avec le soutien des communes de Viols-le-Fort et Viols-en-Laval, de la Communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup, du département de l’Hérault et de la Direction des Politiques Culturelles Hérault Matériel Scénique.

