FESTIVAL CHAP 2022 – GRAND JEU



2022-07-16 – 2022-07-16

Du 14 au 17 juillet, CHAP fait son festival ! Un grand chapiteau, du cirque, des concerts, des sérénades, des spectacles pour petits et grands : en 2022 CHAP sera joyeux, poétique, festif et plus motivé que jamais pour cette 16e édition !

Grand jeu

Jeu de piste rocambolesque pour petits et grands en immersion dans le village !

Infos pratiques

Tout public. RDV au bar pour le départ. Gratuit.

Du jeudi 14 au dimanche 17 juillet 2022

Viols-le-Fort

Billetteries en ligne pour les soirées des 14, 15 et 16 juillet : https://www.chap-festival.com/billetterie

Les autres spectacles sont sans prévente.

Festival organisé par l’animation Chap, avec le soutien des communes de Viols-le-Fort et Viols-en-Laval, de la Communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup, du département de l’Hérault et de la Direction des Politiques Culturelles Hérault Matériel Scénique.

