Du 14 au 17 juillet, CHAP fait son festival ! Un grand chapiteau, du cirque, des concerts, des sérénades, des spectacles pour petits et grands : en 2022 CHAP sera joyeux, poétique, festif et plus motivé que jamais pour cette 16e édition !

Betty devenue Boop ou les Anordinaires

Conte animalier à l’usage des humains.

Betty devenue Boop, c’est l’histoire d’une chienne racontée depuis son point de vue : la vie d’un chien de sans-papier, la vie d’un chien de sécurité qui vit la précarité de son maître, la difficulté des conditions de vie en situation irrégulière.

Texte de Barbara Métais-Chastanier – mise en scène Marie Lamachère – avec Damien Valéro et les comédiens de La Bulle Bleue – Régie générale et lumières Julie Valette et l’équipe technique de la Bulle Bleue

Infos pratiques

Tout public à partir de 7 ans. Durée : 1h.

Salle polyvalente. 6€.

Au profit de l’association RADIS (Réseau Accueil Demandeurs d’Asile Immigrés Solidarité)

Du jeudi 14 au dimanche 17 juillet 2022

Viols-le-Fort

Billetteries en ligne pour les soirées des 14, 15 et 16 juillet : https://www.chap-festival.com/billetterie

Les autres spectacles sont sans prévente.

Festival organisé par l’animation Chap, avec le soutien des communes de Viols-le-Fort et Viols-en-Laval, de la Communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup, du département de l’Hérault et de la Direction des Politiques Culturelles Hérault Matériel Scénique.

