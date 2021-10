Sérignan Sérignan Hérault, Sérignan FESTIVAL CHANT(S) D'(H)IVER ET DE FEMMES – CONCERT DE FLAVIA COELHO + KARIMOUCHE Sérignan Sérignan Catégories d’évènement: Hérault

Sérignan

FESTIVAL CHANT(S) D'(H)IVER ET DE FEMMES – CONCERT DE FLAVIA COELHO + KARIMOUCHE Sérignan, 28 janvier 2022, Sérignan. FESTIVAL CHANT(S) D'(H)IVER ET DE FEMMES – CONCERT DE FLAVIA COELHO + KARIMOUCHE 2022-01-28 20:30:00 – 2022-01-28

Sérignan Hérault Sérignan 12 12 EUR A l’occasion du Festival Chants d'(H)ivers et de Femmes, retrouvez deux belles chanteuses :

* Flavia et sa musicalité du monde,

* Karimouche aux multiples influences. A l’occasion du Festival Chants d'(H)ivers et de Femmes, retrouvez Flavia Coelho et Karimouche. A l’occasion du Festival Chants d'(H)ivers et de Femmes, retrouvez deux belles chanteuses :

* Flavia et sa musicalité du monde,

* Karimouche aux multiples influences. cigalière dernière mise à jour : 2021-09-29 par OT BEZIERS MEDITERRANEE Hérault TourismeHérault Tourisme

Détails Catégories d’évènement: Hérault, Sérignan Autres Lieu Sérignan Adresse Ville Sérignan lieuville 43.28464#3.27948