Seine-Maritime Saint-Martin-du-Bec Dans le cadre du festival Chants d’Elles – Spectacle poétique musical et pictural. Mise à nue, exposée, décortiquée par et pour le regard masculin, la femme peut être l’objet de l’art mais pas son créateur, semble nous dire l’Histoire de l’Art. Le grand salon des effacées. La comédienne Albane Louvet et la plasticienne Marie-Céline Varin soulignent cette injuste absence, sur des musiques interprétées au piano par Philippe Davenet. Elles mettent en lumière ces invisibles et nous livrent des portraits de peintres au féminin. Rendez-vous au Château du Bec, à Saint-Martin-du-Bec.

Réservation conseillée. Dans le cadre du festival Chants d’Elles – Spectacle poétique musical et pictural. Mise à nue, exposée, décortiquée par et pour le regard masculin, la femme peut être l’objet de l’art mais pas son créateur, semble nous dire l’Histoire de l’Art. Le… http://www.festivalchantsdelles.org/Les-Evincees Château du Bec 4 Rte du Château Saint-Martin-du-Bec

