Festival Chantons sous les pins Pomarez, 27 mars 2022, Pomarez.

Festival Chantons sous les pins Pomarez

2022-03-27 – 2022-03-27

Pomarez Landes Pomarez

10 EUR En première partie, retrouvez Mademoiselle Laure au chant accompagnée de Bruno Josué aux percussions et en seconde partie : GATICA en voix lead, guitare et charango, accompagnée de Lola Malique au violoncelle, claviers et samples, et Clara Noll aux percussions, basse et chœurs.

+33 5 58 57 45 18

Mademoiselle Laure

Pomarez

