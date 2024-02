Festival Chantons sous les Pins aux Jacobins Rue Lamarque Saint-Sever, vendredi 8 mars 2024.

Landes

L’année 2024 s’inscrit à la fois dans un renouveau et une continuité. Une sorte d’oxymore ? Juste un « en même temps » qui sous-entend que l’on peut se renouveler sans révolutionner ses principes fondamentaux. Alors quoi de neuf nous direz-vous ?

Au programme de cette soirée musicale :

Alexandra Hernandez est une fille de la mer. Originaire de Saint-Pierre-et-Miquelon, elle pose dans ses chansons les questions d’une identité qu’elle tisse en relation avec les autres, avec l’histoire et avec l’océan omniprésent. Tout en poésie et en intimité, elle marche sur le fil de l’eau et du coeur.

Après son double album Des murmures et des cris, récompensé par le Grand Prix de l’Académie Charles Cros, Govrache revient avec un nouvel opus APAGOGIE. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-08 20:30:00

fin : 2024-03-08 23:00:00

Rue Lamarque Aux Jacobins

Saint-Sever 40500 Landes Nouvelle-Aquitaine secretaire.chantons@gmail.com

