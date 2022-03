Festival Chantons sous les Pins Aurice, 26 mars 2022, Aurice.

Festival Chantons sous les Pins Salle des fêtes 14 rue des Pastous Aurice

2022-03-26 – 2022-03-26 Salle des fêtes 14 rue des Pastous

Aurice Landes Aurice

Chantons sous les pins à Aurice propose cette année :

Capitaine Alexandre en 1ère partie puis Tan2em en 2de partie.

Capitaine Alexandre, De la poésie pour saisir le tremblement du monde, dans le mouvement incandescent d’une langue qui déborde. Capitaine Alexandre, accompagné de ses sœurs et frères d’art, embrasse ses vertiges, chante les possibles et danse avec ses mots de blues et d’espoir.

Avec Tan2em « C’est Madame qui pilote, et Monsieur qui pédale… », c’est l’histoire de Chloé et Laurent, Juliette et Mika, deux couples ayant croisé leurs tandems sur la route, quatre artistes en roue libre.

+33 5 24 62 50 84

Capitaine Alexandre

Salle des fêtes 14 rue des Pastous Aurice

