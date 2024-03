Festival Chantons sous les Pins à Castaignos-Souslens Castaignos-Souslens, dimanche 7 avril 2024.

Festival Chantons sous les Pins à Castaignos-Souslens Castaignos-Souslens Landes

Chantons sous les pins c’est la découverte de chanson francophone (de caractère) itinérante en territoire rural. L’opportunité de rencontrer des artistes talentueux dans le département des Landes et durant toute l’année grâce à nos actions culturelles.

Au programme de cette après-midi musical :

Slogan, Moderne et vintage à la fois, leur pop est à l’image de ses initiateurs spontanée, maligne et enjouée. Et elle ne s’interdit pas non plus à l’envie émotion sincère et sobriété.

JS Bressy, Jean-Sébastien propose ainsi un tour de chant composé de chansons personnelles émouvantes, drôles, parfois graves mais toujours relevées d’une pointe d’humour attendrissante. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-07 15:30:00

fin : 2024-04-07

Salle des fêtes

Castaignos-Souslens 40700 Landes Nouvelle-Aquitaine secretaire.chantons@gmail.com

