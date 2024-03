Festival Chant’appart Rue Ronsard Orée d’Anjou, samedi 23 mars 2024.

Le festival de la chanson qui déménage fait une halte à Orée d’Anjou !

Chant’Appart sert la chanson au plus près des spectateurs dans la région Pays de la Loire en organisant des spectacles de proximité dans des lieux atypiques…

Pour cette soirée, direction le théâtre Saint Pierre à Liré. Au programme

– Blaubird, l’artiste balade ses chansons de genre pop, folk, tango, électronique. Une voix grave, et pure pour dire ses histoires d’amour pour ses enfants, sa famille, ses amis…

– Vaslo, quelques pincements de corde, un silence, un souffle et une voix ! L’artiste manie la fusion entre slam et chanson, entre rock et baroque.

Ce temps musical se conclura par un moment convivial où chacun peut apporter douceurs sucrées ou salées. Boissons sur place. 10 10 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-23 20:00:00

fin : 2024-03-23 23:00:00

Rue Ronsard LIRE

Orée d’Anjou 49530 Maine-et-Loire Pays de la Loire

