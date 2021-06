Festival Chansons sous les étoiles Château de Bouc-Bel-Air, 2 juillet 2021-2 juillet 2021, Bouc-Bel-Air.

Festival Chansons sous les étoiles

du vendredi 2 juillet au samedi 3 juillet à Château de Bouc-Bel-Air

**vendredi 2 juillet** _ISABELLE FRAVAL_ Femme de mots, d’émotions, d’intime… Auteure, compositrice et interprète, Isabelle nous offre un univers bien à elle, singulier, authentique, sensible, s’inscrivant dans le registre de la chanson française à texte : « Des mots qui roulent bien sous la langue et qui accrochent. » Autodidacte, elle exprime sa poésie par le chant accompagnée de sa guitare et au piano. « Ondulante, elle se meut sans fard ni âge » écrit-elle dans « Ma chérie tango ». Pas de famille de musiciens penchée sur le berceau d’Isabelle. « Tant mieux », décide la belle rebelle libérée de toute filiation, « je les choisirai au fil de la route ; qui j’aime, je suivrai ; qui m’aime, me soulèvera ». Ondule donc sans fard ni présage sur sa route, fait ses gammes, vit, transpire, exhale, creuse, gratte, écrit, compose. La vaillante alchimiste met son cœur à l’ouvrage. Au détour de la voie à apprivoiser, trouve sa voix, les mots et les harmonies. « …Et de quoi ai-je l’air dans tes yeux grands ouverts?” demande-t-elle, à nu, dans “La lumière”. Qui la regarde et l’écoute répondra.” Myriam Laffont, auteur, journaliste [https://youtu.be/FQDyU__q8m0](https://youtu.be/FQDyU__q8m0) _GAINSBOURG CONFIDENTIEL LE CONCERT_ C’est une envie pour ce trio que de faire découvrir ou redécouvrir ce cinquième opus de Serge Gainsbourg. En hommage à la disparition de l’artiste, ce concert plonge le spectateur dans l’ambiance des « caves à jazz » du début des années 60. Stéphane Roux au chant, David Fabre à la guitare et Aurélien Maurice à la contrebasse nous invitent à un long flirt avec le modern jazz, qu’il n’était pas possible de pousser plus avant avec des textes précis et concis « jamais de gras, jamais un mot de trop ». – « Amateurs de (bonnes) chansons, précipitez-vous ! Un spectacle réussi, pleinement original, attachant, intelligent et sensible ». Le Dauphiné – « Un spectacle pour les amoureux de bonne musique qui veulent se plonger dans l’ambiance jazzy des années 60 et savourer le Gainsbourg jazzy de ses débuts ». La Marseillaise [https://youtu.be/B1s1Pnf3RLs](https://youtu.be/B1s1Pnf3RLs) **Samedi 3 juillet** _ODALVA_ (Manon et Norbert) c’est de la chanson actuelle. Elle a une voix claire et belle, lui semble toujours prêt à partir en roue libre. Leurs chansons sont comme une bulle de fraicheur posée sur le monde. Avec une tendre complicité ces deux-là embarquent le public dans une balade hors du temps, les pieds sur terre et la tête dans les étoiles. Un spectacle poétique, drôle et d’une grande sincérité. « Odalva fait preuve d’une vraie finesse dans son engagement humain et social. » (Nicolas Claude, Francofans n°80) « Original. Lumineux. Ce sont les mots qui viennent en les écoutant. » (A. Lefebvre, Nos Enchanteurs) « Ils appellent à un étonnement permanent devant la vie. » (Eric Jalabert, Vivant Mag) « Une impression de jeunesse et de fraîcheur, de superbes mélodies, une facilité à remplir l’espace de leur poésie originale […]. » (Catherine Laugier, Nos Enchanteurs) [https://youtu.be/HduQjPIPtTU](https://youtu.be/HduQjPIPtTU) _TRIO A 2 Ricet Barrier_ Un hommage joyeux et tendre à celui qui fut, outre sa touchante gentillesse, un amoureux toujours enthousiaste de la Vie ! Ricet Barrier…Auteur-parolier pour les Frères Jacques, voix de Saturnin le petit canard à la télé,et des Barbapapa… Ses chansons, ses textes, ses aventures délicieusement humaines… Toutes choses bien rafraîchissantes et ressourçantes que le monde d’aujourd’hui, peut-être un peu trop morose, ne pourra que gagner à redécouvrir ! Avec humour, mais aussi une de ces belles poésies profondes qui vous parlent avec tendresse d’une humanité de l’amour, de l’amitié et du bon sens, le tout doublé d’un regard lucide et ironique sur les folies du monde ! Un militant de la Joie, du Bonheur et de l’Art de vivre… Bonfils & Torel nous offrent une interprétation joyeuse et délicate, d’une musicalité enjouée ou tendre selon les chansons… Jean-Paul Bonfils a osé un jour montrer ses chansons à Ricet Barrier. S’en est suivie une belle amitié, un compagnonnage de vie simple, profondément humain. Les deux artistes ponctuent d’évocations drôles et émouvantes un répertoire de chansons qu’il est doux de ré entendre. Jean-Paul Bonfils : Chant – guitare – caisse claire – trompette Tom Torel : Chant – guitares [https://youtu.be/Zkt8LFUp4QI](https://youtu.be/Zkt8LFUp4QI)

15€ la soirée / 25€ pass deux soirées / Billetterie sur place

Château de Bouc-Bel-Air 126 Impasse Des Oliviers, 13320 Bouc-Bel-Air Bouc-Bel-Air Bouches-du-Rhône



2021-07-02T20:30:00 2021-07-02T23:00:00;2021-07-03T20:30:00 2021-07-03T23:00:00