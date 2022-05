Festival Changez d’R Colombelles, 18 juin 2022, Colombelles.

Festival Changez d’R Rue des ateliers Le Wip Colombelles

2022-06-18 – 2022-06-18 Rue des ateliers Le Wip

Colombelles Calvados Colombelles

Le SYVEDAC organise une manifestation éco-responsable le samedi 18 juin 2022 à la Grande Halle de Colombelles intitulée “Changez d’R ! L’R de rien, passez au zéro déchet”.

Un rendez-vous artistique et festive autour de la prévention et de la sensibilisation à la réduction des déchets, au réemploi et aussi pour favoriser et promouvoir à notre échelle, une démarche bien plus globale : l’économie circulaire. Au cours cette journée, vous pourrez échanger, pratiquer, jouer, déguster, visiter….

Au programme :

• Des ateliers : DIY, de création, customisation, de réparation (vélo, appareil électrique, de couture, …)

• Des tables rondes (le zéro déchet, la fin du PLPDMA et la suite à envisager, le jardinage au naturel…)

• 2 défilés de mode

• Des expositions des travaux réalisés par l’ensemble des établissements scolaires / centres de loisirs ayant participé au projet

• Des spectacles

• Des visites de sites (l’UVE, le Potager d’Annie, les jardins partagés de Colombelles, …)

• Un nettoyage de quartier

Source : Mairie de Colombelles

bonjour@le-wip.com +33 2 52 56 98 07 https://www.le-wip.com/

