2022-05-14 – 2022-05-14

Talus-Saint-Prix Marne Talus-Saint-Prix Rendez-vous les samedi 14 et dimanche 15 mai 2022 dans le Sud de la Marne à l’Abbaye de Notre Dame du Reclus à Talus-Saint-Prix pour la nouvelle édition du Festival Champs Libres. Spectacles vivants (théâtre, cirque, danse, magie, poésie, concerts) et arts visuels (expositions, courts-métrages) seront au programme pour un moment de partage artistique et festif. Programme et réservation : www.abbayedureclus.fr +33 3 26 58 32 86 Talus-Saint-Prix

