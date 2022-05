Festival Chambre de Printemps Villefavard Villefavard VillefavardVillefavard Catégories d’évènement: Haute-Vienne

Villefavard

Festival Chambre de Printemps
2 impasse de la cure et de l'église
Villefavard

2022-05-06 – 2022-05-14

Villefavard Haute-Vienne 2 impasse de la cure et de l’église Villefavard Haute-Vienne Villefavard En divers lieux du Pays du Haut Limousin – voir programmation détaillée. Ferme de Villefavard : 05 55 60 29 32 (du lundi au samedi de 10h à 13h) / www.fermedevillefard.com Ce nouvel événement célèbre le printemps en musique et met en lumière les résidences d’enregistrement et de création accueillies toute l’année à la Ferme de Villefavard. Cette année une journée est dédiée aux jeunes quatuors dans le cadre du projet européen MUSA.

Deux week-ends où concerts et échanges informels ponctuent une programmation embrassant tous les répertoires, depuis le XVIIe siècle jusqu’à la création contemporaine. En divers lieux du Pays du Haut Limousin – voir programmation détaillée. Ferme de Villefavard : 05 55 60 29 32 (du lundi au samedi de 10h à 13h) / www.fermedevillefard.com 2 impasse de la cure et de l’église Villefavard Villefavard

