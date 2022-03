Festival Chamboultout Saint-Brieuc Saint-Brieuc Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Saint-Brieuc

Festival Chamboultout Saint-Brieuc, 8 juillet 2022, Saint-Brieuc. Festival Chamboultout Saint-Brieuc

2022-07-08 10:30:00 – 2022-07-10 20:00:00

Saint-Brieuc Côtes d’Armor Saint-Brieuc la 2éme édition du festival chamboultout mis en place par l’union du commerce Briochin. vendredi 8 juillet :

Concert , déballage des commerçants et braderie Samedi 9 juillet :

-Concert avec en tête d’affiche Vanupié , Emane, en premiére par Laurinne et pour cloturé la soirée le collectif Seanapse pour finir en danse ! Dimanche 10 juillet :

– Ambassador Voodoo animerons la journée avec leur collectif locaux

– Animations et expositions proposé par les associations

– Jumping ‘R installera un parc gonflable

– Vide grenier dans les rue piétonnes

– La fameuse Course de garçons de café

