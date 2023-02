Festival Chaloscènes : concert de flûtes avec Zephyra Espace Henri Emmanuelli, 18 février 2023, Mugron Mugron.

Festival Chaloscènes : concert de flûtes avec Zephyra

2023-02-18 20:00:00 – 2023-02-18 23:30:00

0 0 EUR Dans le cadre du festival Chaloscènes qui aura lieu du 3 au 25 février 2023 en Terres de Chalosse. Animées par l’ambition de participer à l’animation culturelle et locale du territoire, 5 structures se sont réunies pour réfléchir à cette question : comment améliorer l’accès au spectacle vivant pour toutes et tous en Terres de Chalosse ? L’union faisant la force, l’idée qui a émergé : proposer un parcours culturel en Terres de Chalosse, sous la forme d’un festival, dans le but de faire découvrir le territoire. Les autres rendez-vous du festival : 3, 11, 17 et 25 février.

Concert et masterclass de flûtes avec Zephyra. À travers un concert commenté mêlant musique, culture et humour, l’ensemble Zephyra vous invite à découvrir la danse et le mouvement dans l’histoire de la musique. 1ère partie avec l’Harmonie Mugronnaise suivie de la restitution sur scène du travail des élèves.

