Festival Chaloscènes : Concert avec « KIFF & KOI » route du Moulin, 25 février 2023, Sort-en-Chalosse

Festival Chaloscènes : Concert avec « KIFF & KOI »

Salle polyvalente route du Moulin Sort-en-Chalosse Landes

2023-02-25 – 2023-02-25

Sort-en-Chalosse

Landes

5 5 EUR Dans le cadre du festival Chaloscènes qui aura lieu du 3 au 25 février 2023 en Terres de Chalosse. Animées par l’ambition de participer à l’animation culturelle et locale du territoire, 5 structures se sont réunies pour réfléchir à cette question : comment améliorer l’accès au spectacle vivant pour toutes et tous en Terres de Chalosse ? L’union faisant la force, l’idée qui a émergé : proposer un parcours culturel en Terres de Chalosse, sous la forme d’un festival, dans le but de faire découvrir le territoire. Les autres rendez-vous du festival : 3, 11, 17 et 18 février.

Les Kiff et Koi c’est un air de fête branché sur amplis : quelques cuivres, du rock et des musiciens interchangeables! Des gars et des filles du coin qui aiment à se retrouver pour jouer des reprises de standards connus de tous.

©Chaloscènes

