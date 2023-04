L’APPEL SAUVAGE Festival Chalon dans la rue Chalon-sur-Saône Catégories d’Évènement: Chalon-sur-Saône

L’APPEL SAUVAGE Festival Chalon dans la rue, 19 juillet 2023, Chalon-sur-Saône. L’APPEL SAUVAGE 19 – 22 juillet Festival Chalon dans la rue Il s’agit de l’histoire d’un chien, Buck, qui au fur et à mesure de sa trajectoire renoue avec ses origines lointaines de chien sauvage, de loup. Progressivement, les marionnettistes aussi, seront poussé·es à s’interroger sur la notion de sauvage, et les raisons fondamentales de leur présence lors de cette représentation.

Une fresque en théâtre d'ombres et en musique, à regarder sous les étoiles.

2023-07-19T21:00:00+02:00 – 2023-07-19T23:00:00+02:00

2023-07-22T21:00:00+02:00 – 2023-07-22T23:00:00+02:00 Marionnette Marionnettes

