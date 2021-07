Festival Césarts fête la planète Manoli, 25 juillet 2021-25 juillet 2021, Le Perchay.

Programme complet détaillé des étapes, horaires et conditions d’accès sur [www.festivalcesarts.fr](https://programme-festival-cesarts.jimdo.com/) Rejoignez-nous et suivez-nous sur facebook : [[https://www.facebook.com/festivalcesarts](https://www.facebook.com/festivalcesarts)](https://www.facebook.com/festivalcesarts)/ ### **Cet été la culture pour tous s’invite au cœur du Vexin !** Le festival Césarts fête la planète prend la clé des champs, **se déploie pendant 3 mois** dans le cadre champêtre ressourçant et unique des beaux villages du Vexin. Il est présent sur 20 communes et 30 lieux différents du territoire rural, au coeur du Parc Naturel Régional et vous invite à en découvrir le riche patrimoine. Cet été, la compagnie Pile Poil fait respirer la culture à la campagne avec des spectacles qui font du bien, des ateliers participatifs qui créent du lien ! Eclectisme et exigence guident cette manifestation aux savoureux mélanges. Culture, patrimoine, partage et convivialité sont les maîtres mots de cette 10éme édition spéciale itinérante. Les arts de la rue y sont bien entendu à l’honneur. Une vraie fête populaire à l’air libre, familiale, inclusive et joyeuse, accessible à tous et en priorité à la jeunesse si durement impactée par la crise sanitaire ces derniers mois. *_Au programme plein de rendez-vous de qualité *_: spectacles vivants pluridiciplinaires : opéra, danse acrobatique, cirque aérien, cinéma en plein air, art du clown, burlesque, magie, comédie musicale, marionnettes, mime, voltige arboricole, conte musical, jeune public, jonglage, déambulations, chanson, funambulisme… des propositions pour tous les goûts et tous les âges, sous le signe du voyage, du rire, du merveilleux, de la magie et de l’imaginaire avec du théâtre, des arts de la rue, des arts du cirque en accès libre, des sorties culturelles inédites, de l’écotourisme : circuits en vélo électrique, des rencontres et ateliers avec les artistes autour des spectacles, des créateurs d’art autour de leur savoir faire, des escapades au vert pour se reconnecter en famille avec la nature, des visites commentées d’expositions, sans oublier un programme spécial petite enfance… Plus que jamais la culture pour tous et l’écologie festive vont être cet été au cœur des communes rurales. De jour en jour, chacune des escales du Festival a sa programmation particulière, dans des lieux de patrimoine hors du commun qui lui offrent un écrin remarquable : jardins publics, marchés locaux, places, fermes, monuments historiques, au cœur de la vie des villages. Ouverts à toutes et tous le Festival c’est la joie de la rencontre autour d d’activités ludiques et éducatives à partager, que de l’essentiel pour vivre ensemble une édition exceptionnelle et un été mémorable. Place aux arts vivants ! Toutes les actions organisées dans le cadre du festival se tiendront dans le respect du protocole sanitaire en vigueur. Les infos contenues dans ce docuemnt et les horaires sont fournis à titre indicatif, la direction du festival se réserve le droit de modifier le programme si nécessaire, en particulier pour des raisons sanitaires. Le festival qui est devenu au fil des ans une manifestation majeure de la rentrée Vexinoise, s’inscrit dans une démarche éco-responsable et **est organisé par la compagnie Pile Poil en partenariat avec la Communauté de Communes Vexin Centre, la Région IDF, la Fondation RATP, le Conseil départemental du Val d’Oise ainsi que les communes accueillant les étapes du festival.**

Manoli Gonzalez, artiste sculptrice céramiste vous accueille dans son atelier-galerie, propose une visite commentée de son exposition, un temps d’échange, un atelier d’initiation à la céramique.

Manoli 19 Grande Rue 95450 Le Perchay Le Perchay Val-d’Oise



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-25T14:00:00 2021-07-25T17:00:00