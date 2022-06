Festival Ces petites choses qui font du bien Castelnau-Rivière-Basse Castelnau-Rivière-Basse Catégories d’évènement: Castelnau-Rivière-Basse

Hautes-Pyrénées Libre participation L’équipe du festival Ces petites choses qui font du bien est prête à vous accueillir pour sa deuxième édition, qui se déroulera sur Castelnau-Rivière-Basse et Madiran. Il y aura MUSIQUE, THÉÂTRE, CIRQUE et DANSE pour les petits et les grands.

Mais aussi des temps festifs, repas avec différents food-trucks, caravane tatoo, marché animé. Alors n’hésitez pas, prenez votre plus belle chemise à fleur, ouvrez grand vos écoutilles et rejoignez nous pour cette deuxième joyeuse aventure! Programme :

17h30 Opéra pour spaghettis de la Cie Facile à retenir (jonglage, théâtre d’objet et clown)

19h30 Plumes d’anges par la Cie Le Corps Sage (conte et danse)

20h Dégingandés de la Cie Dégingandés (concert romantico-saturés)

22h Concert Füiü (fanfare festive) festivalcespetiteschoses@gmail.com +33 7 83 61 23 08 https://www.facebook.com/Festival-Ces-petites-choses-qui-font-du-bien-101768368636087 Libre participation Castelnau-Rivière-Basse

