2022-07-09 – 2022-07-10

Ouvert à tous et à tout age ! L’équipe du festival « Ces petites choses qui font du bien » est prête à vous accueillir pour sa deuxième édition, à Castelnau-Rivière-Basse le 8 juillet et à Madiran les 9 & 10. Il y aura MUSIQUE, THÉÂTRE, CIRQUE et DANSE pour les petits et les grands.

Mais aussi des temps festifs, repas avec différents food-trucks, caravane tatoo, marché animé. Alors n’hésitez pas, prenez votre plus belle chemise à fleur, ouvrez grand vos écoutilles et rejoignez nous pour cette deuxième joyeuse aventure! Programmation : Samedi 9 juillet :

11h15 Osmose, l’amour donne des ailes de la Cie Les Marées Chères (duo clown & piano)

12h Fables Mouvantes de la Cie Artisan du risque (conte acrobatique)

14h La Pelle de la Forêt de la Cie Ifébo (clown)

15h Fables Mouvantes de la Cie Artisan du risque (conte acrobatique)

15h30 Ucciu, Souffleur de Vent de la Cie Dégingandés (clown musical)

16h45 Fables Mouvantes de la Cie Artisan du risque (conte acrobatique)

17h Le Titre est en Toi de la Cie Dégingandés (théâtre)

19h Les Tapas de Carnage Productions (théâtre de rue)

21h Concerts de Acid Test & Papa Gahus Dimanche 10 juillet :

8h Ouverture du site

10h Animations par Circ’Adour/ Batucada de l’Esat de Madiran / Danse traditionnelle

12h Curumbia (musique acoustique)

15h Mort ou vif de la Cie Silembloc (Cirque)

16h30 La bête beurk de la Cie Monde à part (théâtre de rue, conte) festivalcespetiteschoses@gmail.com +33 7 83 61 23 08 https://www.facebook.com/events/737582414154379 Libre participation.

